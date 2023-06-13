البرلمان العربي يدين خطة إسرائيل لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

أدان البرلمان العربي اعتزام الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «هذه الممارسات غير القانونية تمثل تحدياً سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل؛ لوقف تنفيذ هذه المخططات الساعية إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه القرارات غير القانونية أحادية الجانب، لأنها تقوض حل الدولتين.

مطالبات بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت، وإجبار سلطة الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف الاستيطان، وعدم قانونية بناء المستوطنات، والانخراط الجدي في عملية السلام، ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وفق مرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.