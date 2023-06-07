قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مسجدًا في «نابلس» وتستدعي الإمام

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسجدًا في بلدة «دير شرف»، غرب مُحافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، واستدعت إمامه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت مسجد «أبو بكر الصديق»، واستدعت إمامه، وفتشت عددًا من المخازن القريبة منه، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المكان.

قوات الاحتلال داهمت مسجد أبو بكر الصديق

وفي السياق ذاتها، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية بمدخل ودوار البلدة المؤدي لمُحافظتي «جنين وطولكرم»، ووضعت المزيد من الحواجز الأسمنتية، في ظل تكثيف وجودها العسكري، منذ إطلاق نار على مُستوطنين في بلدة «حوارة»، جنوب «نابلس»، الليلة الماضية.