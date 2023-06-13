الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة ويهدد بهدم منزلا فلسطينيا

أكد سكان مخيم بلاطة في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، أنّ قوات كبيرة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم منذ ساعتين وتحاصر منزلا فلسطينيا.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة ويهدد 17 فلسطينيا

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في رام الله، بأنّ هناك إطلاق نار كثيف بالمخيم، والمنزل المحاصر مملوك لعائلة الصلاج وبه 17 شخصًا، وأنّ القوات الإسرائيلية هددت بهدم المنزل على من فيه، إذا لم يستسلم أحد المطلوبين لسلطات الاحتلال.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت مصادر فلسطينية أنّ 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تزال مستمرة، وأكد شهود العيان أنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف لمنعها من الوصول إلى المصابين.