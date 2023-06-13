وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» تؤكد التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة

اختتمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارتها للهند للمشاركة في اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.

وتضمنت زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشاركتها في جلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وخلال كلمتها أوضحت أن خطة عمل مجموعة العشرين 2023 بشأن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم هيكلًا لدعم إنشاء بيئة تمكينية؛ للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتحديدًا في الدول النامية، من خلال تقديم عديد من وسائل التنفيذ بما في ذلك الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

توطين أهداف التنمية المستدامة

وأكدت «السعيد»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار التفاوتات الجغرافية ويضمن تنمية اقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، مشددة على ضرورة العمل بشكل جماعي لتعزيز التنسيق والشراكات الدولية، حيث يسعى أصحاب المصلحة المعنيون إلى تحقيق رؤية وأهداف مشتركة، والاتفاق على الأولويات وطرق مواجهة ومعالجة التحديات الدولية، وكذلك الوصول إلى نتائج ملموسة، لضمان التنفيذ الفعال لأجندة 2030.

وشاركت «السعيد» في جلسة بعنوان «التنمية الخضراء - نهج حياة»، لتؤكد في كلمتها أن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت، أن مبادرة «حياة كريمة» أحد الأمثلة التي تؤكد التزام مصر بهذا المفهوم، إذ تعكس تحولًا جذريًا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، مضيفه أن الـمُبادرة تعد نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كل الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالي الريف.

وأكدت الوزيرة، أن «حياة كريمة» من أكبر المُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة بعنوان «حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية» خلال رئاسة مؤتمر CoP27 في نوفمبر 2022.

مبادرة تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية

وعلى هامش اجتماعات وزراء التنمية؛ التقت وزيرة التخطيط، بالدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، لبحث سبل التعاون الفني بين البلدين والدعم الذي قد تقدمه مصر لعمان في مجال الاقتصاد الكلي والتنمية.

وشهد اللقاء اقتراح هالة السعيد بانضمام عمان لمبادرة تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، كما بحث الجانبان اقتراح حول توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات العمل الممكنة، حيث طلب الجانب العماني الدعم من مصر في عدة مجالات تضمنت الاستفادة من خبرات مصر في مجال التخطيط التنموي، إعداد جداول المدخلات والمخرجات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدة الحسابات القومية بالوزارة، وتضمنت أوجه الدعم المطلوبة كذلك الاستعانة بوحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة في إعداد دراسات قياس الأثر والتنبؤات الخاصة بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تبادل الخبرات في إعداد التقارير الطوعية الوطنية والمحلية، وكذلك ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية.

كما اجتمعت «السعيد» مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لبحث سبل التعاون المشترك، حيث أكدت أهمية المناقشات حول الأمن الغذائي خاصة في الوقت الحاضر، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق المواد الغذائية والأسمدة عالميًا، مع ضمان استقرار الأسعار في سلسلة التوريد العالمية في ظل الظروف السائدة في روسيا وأوكرانيا تحت مظلة هدف مشترك وهو طعام جيد للجميع.

جدير بالذكر، أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.