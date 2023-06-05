حسام الخولي: وزيرة التخطيط قدمت شرحا وافيا عن الاقتصاد أمام مجلس الشيوخ

أشاد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بكلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

الخولي: هالة السعيد وزيرة اقتصادية وسياسية

وأضاف محسب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الدكتورة هالة السعيد بجانب أنها وزيرة اقتصادية، ولكن وزيرة سياسية أيضا، وأوضحت أمام مجلس الشيوخ معلومات كثيرة عن المشروعات التي تقام على أرض الوطن.

الدولى تتولى استثمارات البنية التحتية

وتابع النائب حسام الخولي: «الوزيرة أوضحت الأمور المتعلقة بالشركاء الأجانب في المشروعات القومية، والأمور الأخرى المتعلقة بالقروض، وكانت إجاباتها واضحة في الجانب الأخير، الدولة لم تزاحم القطاع الخاص وفقا لشرح الدكتورة هالة السعيد أمام أعضاء مجلس الشيوخ، لأن استثمارات البنية التحية لا يُقبل عليها القطاع الخاص ولكن تتولاها الدولة في البداية».

وأردف، «الدكتورة هالة السعيد قدمت نقاشا مهما جدا وشرحا وافيا، لا سيما فيما يتعلق بكل ما يفكر فيه المواطن المصري حيال دولته».