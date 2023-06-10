وزيرة التخطيط: حوافز إيجابية لدعم تمكين المرأة الفترة المقبلة

رحبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتطوير مجالات العمل بالحرف اليدوية، والتي تحتل مكانة مُهمة ضمن «رؤية مصر 2030»، وكذلك لارتباطها بقطاعات وفئات مجتمعية جديرة بالاهتمام، وتحقيق مستهدفات الدولة في صون التراث، وزيادة الدخل للأسر المنتجة لهذه الحرف.

توحيد الجهود لتطوير الحرف التراثية

وأكدت وزيرة التخطيط، خلال لقائها اليوم السبت، مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن الفترة المُقبلة ستشهد تقديم عدد من الحوافز الإيجابية للعاملين بهذا المجال، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذا الصدد.

وأشارت «السعيد» إلى أن الوزارة ستتولى التنسيق بين الجهات العاملة بمجالات دعم الحرف التراثية، وتمكين المرأة، كوزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوحيد الجهود الرامية للحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها، وكذلك دعم المرأة المصرية في إطار «المشروع القومي للأسرة المصرية»، والذي يقوم على مُخرجات برامج (2 كفاية- تكافل وكرامة- فرصة)، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل، وكسب الرزق، والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.