هل يتم صرف المعاشات والمرتبات قبل عيد الأضحى؟.. «اعرف هتقبض امتى»

أيام مباركة ننتظرها خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يأتي عيد الأضحى 2023 ليذهب الحجاج إلى بيت الله لأداء مناسك الحج، فضلا عن استعداد الراغبين في توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين لشراء المواشي التي يحتاجونها لتنفيذ إحدى أهم الشعائر الدينية في تلك المناسبة.

ومع اقتراب عيد الأضحى 2023، ينتظر الكثير من الموظفين العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات أيضا، صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم قبل عيد الأضحى المبارك، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات وأساسيات المنزل، وتوضح «الوطن» خلال هذا التقرير الإجابة عن تساؤلات المواطنين حول إمكانية صرف المرتبات والمعاشات قبل عيد الأضحى من عدمه؟، والتي جاءت كالتالي:

هل يتم صرف المرتبات قبل عيد الأضحى؟

أعلنت وزارة المالية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين العاملين في الدولة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام قليلة، ليكون موعد أول يوم لصرف مرتبات شهر يونيو للموظفين، يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام، حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو، ما يعني أن المرتبات يتم صرفها للموظفين العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى، والذي يكون أول أيامه الأربعاء الموافق 28 يونيو.

هل يتم صرف المعاشات للمواطنين قبل عيد الأضحى؟

ويهتم أصحاب المعاشات أيضا بمعرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، وهل سيتم صرفه قبل عيد الأضحى أم لا، إذ اعتادت وزارة التضامن الاجتماعي على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وحتى الآن لم يصدر قرار بتبكير صرف معاشات يوليو.