عاجل.. زيادة رواتب القطاع الخاص في يوليو المقبل.. اعرف هتقبض كام

ينتظر موظفو القطاع الخاص بشرى سارة في شهر يوليو 2023، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة 2023-2024، ووفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول فيها البلاد، فإن العاملين بالقطاع الخاص ستزداد مرتباتهم بعد إضافة قيمة العلاوة الدورية في شهر يوليو، وهي نفس العلاوة التي يستفيد منها موظفو القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

7 % زيادة في مرتبات العاملين في يوليو

وكشفت مصادر بوزارة العمل أن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص ستكون بنسبة 7% خلال شهر يوليو 2023، وهي النسبة التي تمثلها قيمة العلاوة الدورية التي نصت عليها المادة 34 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي جاء نصها على النحو التالي: «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية».

قطاع الضبطية القضائية يراقب تطبيق الزيادة

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن وزير العمل سيكلف لجنة مشكلة من قطاعات التفتيش والضبطية القضائية، بتتبع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ بنود مواد القانون سواء بتطبيق بند العلاوة الدورية السنوية وإضافتها لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص، أو تطبيق غيرها من الحقوق الملزمة بها المنشآت تجاه العامل، والتحقيق في شكاوى جميع العاملين.

جدير بالذكر أن المادة 35 من قانون العمل تحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تحدد المادة 36 الأجر للعامل، وفقًا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.