أستاذ آثار إسلامية: قرار الرئيس بشأن إنشاء مقبرة الخالدين رائع ويعكس اهتمامه بتاريخ مصر

قال الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للأثار، إن قرار الرئيس السيسي بشأن إنشاء مقبرة الخالدين، أمر رائع ويوضح اهتمامه بتاريخ وآثار مصر، متابعا: «اللجنة المنوطة التي أمر الرئيس السيسي بتشكيلها، ستضم عدة تخصصات مختلفة من الهندسة والآثار والتربة».

سبب إنشاء مقبرة الخالدين

وأضاف «عبدالرحيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ممثلة في الهيئة العليا للآثار لا تدعو إلى هدم المقابر، لكن هناك مجموعة من الحاقدين، والكارهين لإنشاء المشروعات القومية، ينشرون شائعات مختلفة، بإن الدولة تروج لهدم المباني الأثرية.

وتابع: الدولة لا تهدم المقابر أو أي مبنى أثري، لكنها تسعى لتطوير هذه الأماكن، وتقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المناطق، من خلال إنشاء المشروعات القومية، موضحا أن قرار إنشاء مقبرة الخالدين أمر مدروس، مؤكدًا أن المقابر في الإمام الشافعي الآن تتعرض لمجموعة من العوامل التي تهدد وجودها، خاصة وجود المياه الجوفية، كما أن هناك أكثر من 100 مقبرة مهددة بالانهيار.

مقبرة الخالدين أمر معمول به

وأردف عبدالرحيم، إنشاء مقبرة الخالدين أمر معمول به عالميا، حيث في الدول المتقدمة، يتم إنشاء مقبرة تضم أبرز الرموز في جميع التخصصات، كما أنها ستكون بمثابة مزار سياحي لأن هذه المقبرة بمثابة أرشيف للشخص المتوفي، مضيفًا: «عند إنشاء أي مشروع قومي، وصادفه وجود مبني أثري أو أضرحة، لن يتم هدمها».

وأشاد الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، بقرار الرئيس السيسي، بشأن توجيه بإنشاء مقبرة الخالدين، لضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.