أستاذ تمويل: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة إعادة ترتيب

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة إعادة ترتيب، ولو انتهت الأزمة الروسية الأوكرانية سيتمثل التحدي في وضع الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

«إبراهيم»: القوى الصناعية الكبرى تحاول السيطرة على مقدرات العالم

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته في برنامح «الحوار الوطني» مع الإعلامية لُما جبريل، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ القوى الصناعية الكبرى تحاول السيطرة على مقدرات العالم، ونجحت أمريكا في استعادة أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية، كما أن روسيا بدأت توطد علاقتها أكثر بالصين ودول «بريكس»، وهنا يأتي دور الحوار الوطني، فلا يجب أن يقتصر دوره على وضع نظام اقتصادي توافقي، بل الوصول لقراءة جيدة لشكل الاقتصادي العالمي الجديد.

أولويات الاستثمار

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، «إننا نتحدث حاليًا عن التركيز على الاستثمار الخاص في مجالات محددة، لأن الدولة التي تحاول الاستثمار في كل شيء لا تنجح في شيء، لكن التخصص في أسواق محددة لدينا، ونجهز مشروعات وليس أفكار استثمارية، ونقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب، لأن المستثمر الأجنبي ينظر أولا لوضع المستثمر المحلي».