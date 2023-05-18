3 دول عربية ضمن الأغنى في العالم.. بينها مصر

احتلت بعض الدول العربية مرتبة متقدمة في تقرير حديث نشره موقع Insider Monkey، معتمداً على بيانات لتقرير بنك «كريدي سويس» عن ثروات الأمم الصادر في عام 2022، والذي جمع بيانات الدول حتى عام 2021.

3 دول عربية ضمن الأغنى في العالم

وفي مفاجأة، أعاد التقرير ترتيب الدول من حيث الثروة، والذي اختلف كثيرًا عن ترتيبها من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مع تسارع وتيرة بناء الثروات في الدول الناشئة عنها في الدول المتقدمة من حيث الدخل.

3 دول عربية ضمن الأغنى عالميا.. بينها مصر والإمارات

وجاءت الإمارات في المرتبة 37 عالميًا، من حيث صافي الثروة والبالغة 994 مليار دولار، فيما اعتبر التقرير مصر، واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها في المرتبة 32 عالميًا بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار.

السعودية بين الأغنى في العالم بالنسبة للمعيشة

كانت المملكة العربية السعودية صاحبة المركز 24 عالميا، مع صافي ثروة تقدر بـ2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق في عام 2010.

ويمثل صافي الثروة الوطنية، القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحا منها التزاماتها، وفقاً لمنهجية التقرير، ويشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين، ويعد هذا المقياس مؤشرًا حاسمًا لقدرة بلد ما على تحمل الديون، والحفاظ على الإنفاق، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار العقارات وسوق الأسهم، وأسعار الصرف، والالتزامات، والتركيبة السكانية، فضلًا عن وجود الموارد البشرية والطبيعية، والموارد، ورأس المال والتقدم التكنولوجي، وفقاً لما ذكره موقع «ياهوو فاينانس».

ترتيب أغنى 10 دول من حيث صافي الثروة

- الولايات المتحدة صافي الثروة 145.8 تريليون دولار.

- الصين صافي الثروة 85.1 تريليون دولار.

- اليابان صافي الثروة 25.7 تريليون دولار.

- ألمانيا صافي الثروة 17.5 تريليون دولار.

- المملكة المتحدة صافي الثروة 16.3 تريليون دولار.

- فرنسا 16 تريليون دولار.

- الهند 14.2 تريليون دولار.

- كندا 12.36 تريليون دولار.

- إيطاليا 11.5 تريليون دولار.

- أستراليا 10.6 تريليون دولار.