طريقة الاستعلام عن طلب وحدة سكنية من صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية، أن يستعلم عن نتيجة الوحدات السكنية، عن طريق الرقم القومي.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية الاستعلام عن نتيجة الوحدات السكنية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

5 طرق للاستعلام بالرقم القومي عن شقق الإسكان الاجتماعي

أولًا: الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من محرك البحث «جوجل».

ثانيًا: الدخول على استعلام حالة الطلب المقدم.

ثالثًا: إدخال الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

رابعًا: النقر على أيقونة تسجيل دخول.

خامسًا: وهي المرحلة الأخيرة التي من خلالها تظهر نتيجة الاستعلام عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

انتهاء تسجيل حجز سكن لكل المصريين 4 ما عدا 3 مدن

وأعلنت وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من حجز تسجيل الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، فيما عدا ثلاث مدن، وهم مدينة الشرقية عدد 21 وحدة سكنية، ومدينة بني سويف 665 وحدة سكنية، وفي دمياط 3 وحدات سكنية.