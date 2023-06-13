رئيس «المصرية للمحطات»: 50 مليون دولار سنويا زيادة في عوائد ميناء الإسكندرية «حوار»

قال اللواء بحرى عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إن محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض تعتبر محطة ذكية متكاملة تستوعب الجيل الرابع من السفن والناقلات العملاقة، وهى السابقة الأولى من نوعها من حيث حجم الاستثمار التجارى، واستقبلت سفناً من الخطوط العالمية على مدار فترة التشغيل التجريبى الذى بدأ فبراير الماضى.

وأكد «درويش»، فى حواره مع «الوطن»، أن المحطة تمثل البوابة الشمالية للمحور اللوجيستى «الإسكندرية - السخنة» مروراً بميناء 6 أكتوبر الجاف بالقاهرة، كما تعد المحطة الرئيسية لتداول البضائع الصادرة والواردة للمنطقة اللوجيستية «أرض البترول» خلف ميناء الإسكندرية.. وإلى نص الحوار:

فى البداية حدثنا عن أهمية محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية؟

- «تحيا مصر» محطة ذكية متكاملة تستوعب الجيل الرابع من السفن والناقلات العملاقة، وهى السابقة الأولى من نوعها من حيث حجم الاستثمار التجارى، وتمثل حيزاً جغرافياً مجهزاً بأرصفة بأعلى مستويات وسائل الأمان، حيث تبلغ مساحة المحطة 570 ألف متر مربع وبأطوال أرصفة نحو 2.5 كم، وأعماق تتراوح من 14 إلى 17.5 متر وتداول ثلاثة أنواع من البضائع «حاويات، بضائع عامة، سيارات»، وتهدف المحطة الجديدة إلى زيادة عوائد الميناء «السفن، البوابات، الموازين» بنحو 50 مليون دولار سنوياً، وزيادة طاقة تداول ميناء الإسكندرية بنحو 20%.

كيف تسهم المحطة فى زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت؟

- المحطة مصممة بأعماق تصل إلى 17.5 قدم بما يسمح بدخول السفن ذات الحجم الكبير، التى تعمل على خطوط الشحن الرئيسية، كما أنها ستعمل على تقليل زمن انتظار ووجود السفن على الأرصفة لاستخدامها معدلات أداء عالمية، فضلاً عن زيادة أعماق الممرات الملاحية ما يزيد من فرص التطوير والاستثمار بالميناء فى المستقبل، والتعاون مع شركاء عالميين متخصصين قادرين على الدخول للأسواق العالمية، ما يسهم فى تطبيق المعايير الدولية فى تشغيل الموانئ، وبالتالى الوصول إلى معدلات قياسية فى الشحن والتفريغ، وتأثير إيجابى على التدفقات النقدية الداخلة بالعملة الحرة والتى تؤول إلى خزانة الدولة المصرية.

ما أكبر السفن التى تمكنت من دخول المحطة حتى الآن؟

- تعتبر سفينة الحاويات «Ever logic»، التابعة للخط الملاحى العالمى «Evergreen»، أكبر السفن التى تمكنت من دخول المحطة حتى الآن، حيث يبلغ طول السفينة «334.98» و«45.8 m» والحمولة الكلية لها 9466 حاوية، كما استقبلت المحطة العديد من سفن الحاويات الأخرى العملاقة «Mothership» تابعة للخط الملاحى «CMA CGM» مثل «CMA CGM THAMES»، و«BELITA»، و«CMA CGM TANYA» والتى تتراوح أطوالها ما بين 300-330 متراً، وذلك على مدار فترة التشغيل التجريبى الذى بدأ فبراير الماضى.

كيف تم إنشاء المحطة بمؤهلات تمكنها من استقبال أكبر السفن؟

- تم تزويد المحطة بأحدث المعدات الحديثة والصديقة للبيئة، ووصل عدد المعدات الثقيلة إلى 140 معدة والتى تحتوى على أوناش الرصيف العملاقة وعددها 4 أوناش «STS» للتعامل مع سفن الجيل الرابع، وتم اختيارها بمواصفات فنية عالية، وتحت إشراف أطقم أجنبية على أعلى مستوى، حيث يبلغ طول ذراع الونش 63 متراً وتداول حاويات وزنها يصل حتى 65 طناً والبضائع حتى حمولة 100 طن ويبلغ وزن الونش 1600 طن، ما يجعل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة على استقبال سفن حاويات حديثة وعملاقة تصل حمولتها إلى 20 ألف حاوية.

كما تم تزويد المحطة بعدد 12 ونشاً من أوناش الساحة «ERTG» ذات المواصفات الفنية العالمية والتى تعمل بالطاقة الكهربائية لأول مرة فى مصر، وقد تم عمل التجهيزات الأخرى لبوابات دخول وخروج الشاحنات والتى تعمل بنظام «OCR» لتسجيل دخول وخروج جميع الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع دخول أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، ما يسهم فى تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذى يؤدى بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمى يقاس به أداء المحطة.

ما الشراكات العالمية التى وقعتها المحطة فى المجال البحرى حتى الآن؟

- لضمان ارتقاء التصنيف العالمى للموانئ المصرية ورفع كفاءة العنصر البشرى المصرى وتزويده بالخبرات والمعارف الدولية، قامت الشركة باختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين القادرين على الدخول للأسواق العالمية فى مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، وفاز بالطرح شركة «CMA-CGM» الفرنسية، ثالث خط ملاحى على مستوى العالم لنقل الحاويات، حيث تستخدم 200 مسار شحن بين 420 ميناء فى 150 بلداً مختلفاً، ويعتبر التعاون معها إضافة كبيرة لإدارة وتشغيل المحطة بتطبيق المعايير الدولية فى تشغيل الموانئ بهدف الوصول إلى معدلات قياسية فى الشحن والتفريغ. كما تقوم المحطة الآن باستقطاب وجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن الخطة التسويقية للمحطة.

1500 فرصة عمل مباشرة و4000 غير مباشرة توفرها المحطة الجديدة و95% من العاملين بها مصريون

ماذا عن عدد فرص العمل التى توفرها؟

- المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن فى نفس الوقت، حيث تبلغ مساحة المحطة 570 ألف متر مربع وبأطوال أرصفة نحو 2.5 كم، وأعماق تتراوح من 14 إلى 17.5 متر، وتوفر المحطة نحو 1500 وظيفة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة، وتعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، وتتمثل فى عمال، فنيين، مهندسين، إداريين، محاسبين، تم تعيينهم وفقاً لأعلى معايير الاختيار وتدريبهم على أعلى مستوى.

حدثنا عن العنصر البشرى بالمحطة ومدى تأهيله.

- تم تعيين أطقم «تحيا مصر» وفقاً لأعلى معايير الاختيار وتدريبهم على أعلى مستوى، حيث قامت الشركة بإعداد الهيكل التنظيمى للمحطة وتم الإعلان عن الوظائف عبر مختلف الوسائل وإجراء الاختبارات الفنية والتى تم على أساسها اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف ليتم على الفور إدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل، وتحقيق أفضل المعدلات العالمية فى الأداء وهم جميعاً من الشباب المصرى الذين تستهدف الوزارة تعيينهم فى جميع شركاتها.

محطة «تحيا مصر»

حالياً يتم تشغيل المرحلة الأولى للمحطة بأربعة أوناش رصيف عملاقة «STS»، و12 ونش ساحة «ERTG» إلى أن تعمل المحطة بكامل طاقتها التشغيلية بـ10 أوناش رصيف و30 ونش ساحة، وتعد المحطة البوابة الشمالية للمحور اللوجيستى «الإسكندرية - السخنة» مروراً بميناء 6 أكتوبر الجاف بالقاهرة، كما تعد المحطة الرئيسية لتداول البضائع الصادرة والواردة للمنطقة اللوجيستية «أرض البترول» خلف ميناء الإسكندرية.