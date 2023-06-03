مدبولي: نسعى لتفعيل تجارة الترانزيت في الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه قام اليوم، بتفقد اللمسات الأخيرة لمشروع محطة تحيا مصر، وهو مشروع عملاق، وذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، «المشروع ده أتذكر لما مكنش فيه أصلا المنطقة دي خالص، وكانت كلها مناطق للأسف كان فيها مخلفات، ومنطقة غير لائقة على الإطلاق، الحمد لله النهارده بقت محطة منفذة على أعلى مستوى في العالم»، موضحًا أن الدولة تسعى لتفعيل تجارة الترانزيت في الإسكندرية.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن المحطة أصبحت على مستوى عالمي من حيث الإدارة التكنولوجية التامة، بدون وجود أي تدخل بشري «بحيث يبقى نقلة نوعية لمصر»، موضحًا أنه في ميناء الدخيلة جرى تفقد رصيف جديد رقم «100»، مضيفًا: «مع اكتماله إن شاء الله هيبقى من أكبر وأهم الأرصفة على مستوى حوض البحر المتوسط».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «السفن العملاقة الضخمة اللي بتتحرك على مستوى العالم هتبقى قادرة إنها تبقى متواجدة هنا في ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وهيبقى هنا تفعيل موضوع تجارة الترانزيت وهيبقى بأفضل صوره الممكنة موجودة في مصر، وده شيء مهم جدا لأن هذه التجارة على مستوى العالم هتبقى هي المستقبل، والمجلس الأعلى للاستثمار ناقش نعمل حوافز استثنائية لموضوع تجارة الترانزيت».