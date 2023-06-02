كيف تساعد المناطق اللوجستية في تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت؟

جهود ضخمة تبذلها الدولة المصرية، مُمثلة في وزارة النقل، حالياً لإنشاء المناطق اللوجستية، على جانبي المشروعات القومية المهمة سواء في النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل القطار الكهربائي السريع، أو في قطاع النقل البحري مثل المواني المصرية سواء ميناء الإسكندرية أو ميناء الدخيلة، كلها تأتي بهدف تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت.

وتساعد المناطق اللوجيستية في تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت، وفق الدكتورة هبة الجزار، الأستاذ في إدارة لوجستيات النقل، حيث تعمل على تحسين بنية التحتية اللوجستية وتوفير الخدمات اللازمة للشحن والتخزين والتوزيع والنقل، مما يجعلها وجهة مثالية للشحنات التجارية التي تمر عبر مصر.

مصر تُعد موقعًا جغرافيًا متميزًا

وأكدت الدكتورة هبة الجزار في تصريحها لـ«الوطن»، أن مصر تُعد موقعًا جغرافيًا متميزًا بين القارات الأفريقية والأوروبية والآسيوية، وتتمتع بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا لتجارة الترانزيت، وتمتلك مصر أيضًا شبكة كبيرة من الموانئ البحرية والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية، وهذا يجعلها قادرة على الاستفادة من فرص التجارة الدولية بشكل كبير.

كما أن المناطق اللوجستية تساعد في تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية والإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات النقل والتجارية واللوجستية، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستخدام كمركز لتجارة الترانزيت، وما كشفت عنه الدكتورة هبة الجزار.

تطوير وبناء المزيد من المناطق اللوجستية

ونوهت أستاذ إدارة لوجستيات النقل، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير وبناء المزيد من المناطق اللوجستية في مختلف أنحاء البلاد، وتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة الشحنات التجارية، وذلك بهدف تعزيز حصة مصر في تجارة الترانزيت وجذب المزيد من الاستثمارات اللوجستية إلى البلاد.

‎ولفتت إلى أن المناطق اللوجستية تلعب دورًا حيويًا في تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت، وتعمل على تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد.