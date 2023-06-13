أستاذ تمويل واستثمار: «المركزي المصري» من أكثر البنوك استقلالية عالميا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنَّ وثيقة سياسة ملكية الدولة طمأنت المستثمرين بأنهم لن يدخلوا في تنافسية معها، ودعم هذه الخطوة من خلال الحديث المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول تشجيع الاستثمار، واعتبر أن البنك المركزي المصري يتميز بأنه من أكثر البنوك استقلالية على مستوى العالم.

تنشيط الاستثمار في سيناء وجنوب الصعيد

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته في برنامح «الحوار الوطني» مع الإعلامية «لُمى جبريل»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قطاع الأعمال طرح شركات جيدة للاستثمار لتشجيع المستثمرين، بجانب تنشيط الاستثمار في سيناء وجنوب الصعيد.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مؤكدًا «اجتياز الحكومة المصرية للجزء الأصعب، وبقي الجزء السهل وهو الترويج، عبر الحديث التخصصي عن استثمارات معينة.

دور كبير للمستوردين في الترويج للاستثمار

وأوضح أن الأهم من برنامج الطروحات، هو التسابق نحو جذب المستثمرين، لأن حولنا دول تسارع لجذب الاستثمارات، أيضا سرعة الحكومة في الواصل مع مجتمع الأعمال الدولي يحسن من التصنيف الائتماني لمصر، ومصر لديها حجم كبير من المستوردين يمكنهم لعب دور كبير في الترويج للاستثمار.

وذكر أن البنك المركزي المصري من أكثر البنوك استقلالية على مستوى العالم، ولا يستجيب لحديث الشارع أو مطالب الحكومة بشأن سعر الصرف والفائدة.