نهال عنبر وهاني سلامة كريم عبدالعزيز في جنازة أشرف أبو زيد (صور)

أقيمت اليوم، صلاة الجنازة على الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست الكبير محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد، بمسجد الصديق في مساكن شيراتون، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

أبرز الحاضرين لجنازة أشرف أبو زيد

كانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أول الحاضرين لمسجد الصديق؛ لآداء صلاة الجنازة على شقيق كريم أبو زيد.

كما حضر أيضا، الفنان هاني سلامة، وأحمد عصام، والفنان كريم عبد العزيز، على المشاركة في الجنازة.

ودخل كريم أبو زيد في حالة من الانهيار عقب وصول جثمان شقيقه؛ ليقوم أصدقاؤه بمواساته.

من هو أشرف أبو زيد

يذكر أن الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست السينمائي المصري محمود أبو زيد، مواليد 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، وشارك في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل حب لا يموت.