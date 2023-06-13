أسرة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد تستقبل العزاء بمسجد الصديق اليوم

تستقبل أسرة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد، العزاء اليوم الثلاثاء في الفقيد، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد الماضي، وذلك حسبما ذكر شقيقه الفنان كريم أبو زيد.

وقال كريم أبو زيد، إنَّ عزاء شقيقه الموسيقار أشرف أبو زيد، سيكون اليوم الثلاثاء في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، عقب صلاة المغرب، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كريم عبد العزيز وهاني سلامة في جنازة أشرف أبو زيد

وكانت جنازة أشرف أبو زيد، قد خرجت عقب ظهر أمس الاثنين، من مسجد الصديق أيضًا، حيث شهدت حضور عددًا من أصدقاءه وكذلك الفنانين، منهم الفنان كريم عبد العزيز، وهاني سلامة ونهال عنبر.

الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست السينمائي محمود أبو زيد، مواليد 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، وشارك في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل حب لا يموت.

آخر كلمات أشرف أبو زيد

وكانت آخر كلمات أشرف أبو زيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل وفاته بساعاتٍ قليلة، وشارك كلمات للدكتور مصطفى محمود، قائلًا: «أنت طيب أكثر من اللازم.. لست طيبًا ولكني لا أستطيع، لا أستطيع أنّ أكون شيئًا آخر عن نفسي، أفضل أن أعيش حياة صغيرة أملكها على أن أعيش حياة كبيرة تملكني، أريد أنّ أكون حرًا، أريد أن أقطع صلتي بكل ما يُفرض عليّ واجبات لا أحبها».