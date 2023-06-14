ماذا يحدث لجسمك حال النوم 4 ساعات فقط يوميا؟.. تحذير لطلاب الثانوية

كثيرا ما تؤثر قلة النوم على استيعاب الطلاب، وخصوصا طلاب الثانوية العامة التي بدأت امتحاناتهم أول أمس 12 يونيو، فمنهم من ينام نحو 4 ساعات فقط يوميا بداعي المذاكرة أو المراجعة، ما يؤثر عليهم صباح اليوم التالي.

مجلة «باسيون سانتي» الفرنسية أكدت أن النوم لمدة 4 ساعات فقط يوميا يسبب مشكلات بالرأس والمخ، حيث تجعل المخ يشيخ بمعدل 8 سنوات أكثر من مخ الإنسان الذي يحصل على قسط كافٍ من النوم.

ماذا يحدث عند عدم الحصول على نوم كاف؟

يتأثر الأداء المعرفي وفقا للموقع بقلة عدد ساعات النوم، حيث تؤثر قلة النوم مباشرة على قشرة الفص الجبهي، وهي القشرة المخية التي تغطي الجزء الأمامي من الدماغ، وتلعب دورا مهما في صنع القرارات وحل المشكلات.

أهمية النوم قبل الامتحانات

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قال في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن النوم عملية حيوية واسعة، تشمل نشاطات خلوية وجزيئية متقدمة، كما أنه ضروري لأداء أفضل في عديد من الوظائف السلوكية والفسيولوجية والحيوية، التي تشمل الأداء الدراسي، والاسترخاء النفسي، وإزالة نفايات الدماغ، وتنظيم الاستجابة المناعية، وايضا استعادة الطاقة والحفاظ عليها.

وشدد على أنه لا غنى عن النوم الجيد مثل الماء والغذاء، للسماح للمخ والجسم بالعمل بشكل صحيح، كما أن النوم يدعم تخزين المعلومات الجديدة ويسهل تذكرها في الامتحانات، بالإضافة إلى أن قلة النوم تقلل الانتباه والذكاء والتركيز والذاكرة، وتسبب التوتر وزيادة إنتاج الكورتيزول.

وأضاف أن الطلبة بحاجة ماسة إلى المناعة وقت الامتحانات، لعدم التوقف عن الاستذكار أو الغياب عن الامتحان، لذا يجب النوم لعدة ساعات كافية، قد تصل إلى 7 ساعات من أجل الأداء بشكل جيد في الامتحانات، ولتجنب الأصابة بالبرد التي تزداد مع قلة النوم، وأيضا تزداد الخلايا التحسسية مع قلة النوم، مما يسرع من أعراض الحساسية.