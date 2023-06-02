أزهري عبر قناة الناس: النبي بدأ بإدراك الغيب بالرؤى الصالحة في النوم

كشف الدكتور يسري الجبر، أحد علماء الأزهر الشريف، ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي بحسب رواية السيدة عائشة، قائلا إن الرسول بدأ يرى رؤى صالحة لمدة 6 أشهر عندما بلغ من العمر 40 عامًا، والمقصود بالرؤى الصالحة هي رؤى تتحقق بالواقع، إذ يرى في الليل ما يتحقق في النهار حتى يعوده الله على اطلاعه على الغيب.

ارتفع شأنه على قومه بالوحي

وأضاف «يسري»، خلال برنامج «اعرف نبيك»، على شاشة قناة الناس، أن كلمة «نبئ» بالهمز جاءت من أنباء الغيب، ونبي بحرف الياء جاءت من نبا أي ارتفع شأنه على قومه بالوحي، وباتصاله بالله عز وجل.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.