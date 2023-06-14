«من الموت للحياة».. سيدة إكوادورية تستيقظ داخل النعش في جنازتها (فيديو)

فاجأت سيدة تبلغ من العمر 76 عاما القائمين على تشييع جثمانها، بالطرق على نعشها بعد استيقاظها من غيبوبة استمرت لخمس ساعات، رغم إعلان وفاتها في مستشفى في الإكوادور، ما دفع الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل في القضية.

ابن المتوفاة: أصبنا جميعا بالهلع

من جهته قال ابن المتوفاة جيلبرتو باربيرا لوكالة «أسوشيتد برس»: «لقد أصبنا جميعا بالهلع، والأطباء قالوا إن وضع والدتي لا يزال حرجا».

وتم إدخال السيدة التي تدعى بيلا مونتويا، التي كانت تعمل ممرضة سابقا، إلى المستشفى يوم الجمعة الماضية، بعد تعرضها لـ سكتة دماغية ورئوية، وعندما لم تستجب للإنعاش، أعلن طبيب مناوب وفاتها، حسبما ذكرت وزارة الصحة الإكوادورية في بيان.

بدأ المشيعون سماع أصوات غريبة خلال الصلاة على السيدة في النعش

وتم نقل المرأة المسنة إلى دار إعداد الجنائز، لكنهم وخلال الصلاة عليها في النعش بدأوا بسماع أصوات غريبة، وقال ابنها: «كان هناك حوالي 20 من مشيعي الجثمان هناك، بعد حوالي خمس ساعات في النعش، بدأ التابوت في إصدار أصوات، كانت أمي ملفوفة في ملاءات وتضرب التابوت، وعندما اقتربنا رأينا أنها كانت تتنفس بشدة».

وأضاف ابن السيدة الإكوادورية إن أقاربه قاموا بنقل والدته إلى المستشفى في مدينة باباهويو بوسط البلاد حيث قال وزير الصحة إنها في العناية المركزة وتتنفس من خلال أنبوب وأن الأطباء فقدوا الأمل بشأن بقائها على قيد الحياة لفترة طويلة.

وقالت وزارة الصحة في الإكوادور إنها تحقق مع الأطباء المتورطين في قضيتها، وتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة كيفية إصدار المستشفى لشهادة الوفاة.