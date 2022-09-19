نقل نعش الملكة الراحلة إليزابيث إلى قلعة وندسور وسط تصفيق حار من البريطانيين
دفن الملكة في كنيسة القديس جورج الليلة
كتب:
سحر المكاوى
03:16 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
جنازة الملكة إليزابيث
بدأت مراسم نقل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بسيارة، إلى قلعة وندسور البريطانية، وسط تصفيق حار من البريطانيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
جنازة الملكة إليزابيث
ومرّ نعش الملكة إليزابيث الثانية، عبر قوس النصر في هايد بارك. وتعد قلعة وندسور جنوب إنجلترا، المحطة النهائية لجثمان الملكة إليزابيث الثانية، حيث سيتم دفن الملكة في كنيسة القديس جورج الليلة.
نقل نعش الملكة #إليزابيث الثانية بسيارة إلى قلعة #وندسور وسط تصفيق حار من #البريطانيين— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 19, 2022
#بريطانيا pic.twitter.com/RpHvqyw3dB
وجرى إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الحالي، كما جرى تنصيب تشارلز ملكا لبريطانيا.