نقل نعش الملكة الراحلة إليزابيث إلى قلعة وندسور وسط تصفيق حار من البريطانيين

بدأت مراسم نقل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بسيارة، إلى قلعة وندسور البريطانية، وسط تصفيق حار من البريطانيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

جنازة الملكة إليزابيث

ومرّ نعش الملكة إليزابيث الثانية، عبر قوس النصر في هايد بارك. وتعد قلعة وندسور جنوب إنجلترا، المحطة النهائية لجثمان الملكة إليزابيث الثانية، حيث سيتم دفن الملكة في كنيسة القديس جورج الليلة.

وجرى إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الحالي، كما جرى تنصيب تشارلز ملكا لبريطانيا.