وصول نعش ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى مدفن عائلتها

وصل منذ قليل، نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، إلى كنيسة سانت جورج حيث ستوارى الثرى والتي يتم فيها دفن أفراد العائلة المالكة، بحسب خبر عاجل عرضته قناة «سكاي نيوز» عربية.

رئيس الوزراء يمثل مصر في الجنازة

وشارك اليوم في جنازة إليزابيث الثانية، عدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسيين حول العالم وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس الأمريكي جو بادين، حيث تمت مراسم الجنازة خلال 10 أيام أعلن فيها تولي الملك تشارلز الثالث، نجل الملكة مقاليد الحكم خلفا لوالداته.

ابنة وحيدة لـ إليزابيث بعيدة عن تولي العرش

وللملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ابنة وحيدة عمرها 72 عاما، وهي في الترتيب السادس عشر في ولاية عرش وثاني أكبر أبناء الملكة إليزابيث.

جنازة مهيبة لملكة بريطانيا

وشهدت الجنازة اليوم تشديدات أمنية قوية ومراسم جنائزية تم الاتفاق عليها وسط نقل قادة العالم في حافلة جماعية عدا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي استقل سيارته.