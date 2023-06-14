فيضانات عنيفة تضرب مدينة روسية.. والسيل يحاصر الأشخاص في سياراتهم

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة سوتشي الروسية، في فيضان نهر ماتسيستا، وأدت إلى غمر وإغراق السيارات والطرقات في المناطق القريبة.

نهر ماتسيستا يفيض في منطقة خوستينسكي

وجاء في بيان مقر الطوارئ الروسية: «بسبب الأمطار الغزيرة في سوتشي، فاض نهر ماتسيستا في منطقة خوستينسكي، وتسبب في غمر السيارات والأراضي المجاورة والطوابق الأرضية للمباني السكنية والمنازل، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة».

فيضانات مشابهة في عام 2022

وفي عام 2022 تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب روسيا بحدوث فيضانات مفاجئة، وألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات، وفعّلت السلطات في مدينة سوتشي الروسية نظام الإنذار في حالات الطوارئ، محذّرة السكان من الاحتماء في المنزل والاستعداد لعمليات الإجلاء المحتملة.

وأظهرت مقاطع فيديو متعددة نشرت عبر الإنترنت، مدى الكارثة، حيث تم التقاط مقطع واحد من قبل عائلة يظهرهم محاصرين داخل سيارة نصفها غمرتها المياه أثناء جرفها على طول شارع رئيسي.