عاجل.. مصرع 15 شخصا على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في هايتي

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 8 آخرين، جراء نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية في هايتي الواقعة في منطقة البحر الكاريبي جراء العاصفة الاستوائية أرلين.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في هايتي، إن المياه غمرت 1219 منزلا، مشيرة إلى إجلاء السلطات، 13 ألفا و390 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، أشارت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية إلى إبلاغ أكثر من 7 آلاف و400 أسرة عن وقوع أضرار.

وأمس الأول السبت، هطلت أمطار غزيرة على هايتي بسبب مرور العاصفة الاستوائية آرلين، ما تسبب في فيضان العديد من الأنهار والفيضانات والانهيارات الأرضية في بعض المناطق.