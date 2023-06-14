«القاهرة الإخبارية»: مقتل 958 مدنيا منذ بدء الاشتباكات في دارفور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن نقابة الأطباء السودانية، بأن الوضع في مدينة الجنينة بدارفور بات كارثيًا، وتبدو في وضع يوصف بأنه «الأسوأ على الإطلاق».

ضحايا الاشتباكات في السودان

وأكدت نقابة الأطباء السودانية، أن جميع المستشفيات في «الجنينة» خارج الخدمة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 958 شخصًا منذ بدء الاشتباكات، وذلك حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.