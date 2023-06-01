أبو الغيط: على العالم مساعدة دول محيط السودان لتخفيف الضغط عليها

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يجب أن ننسى أن مصر والسودان كانت مملكة واحدة، كما أن مصر حاربت في فلسطين سنة 1948 وكان هناك جزء من الجيش المصري من المجندين من السودان.

أبو الغيط: السودان استضافت الكلية الحربية المصرية عام 1969

وأضاف أبوالغيط، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الكتيبة «ك6» مشاة التي حوصرت في الفالوجة، وكان الرئيس عبدالناصر أركان حرب هذه الكتيبة أصيب وكان معه لحظة إصابته جنود سودانيون.

وتابع أن السودان استضاف الكلية الحربية المصرية عام 1969 واستضاف القاذفات المتوسطة المصرية على أرض السودان في قاعدة وادي سدنة بعد 1967، وهناك رابطة بين السودان ومصر لا تنسى وهناك علاقات زيجات ولقاءات مصرية سودانية.

وأكد أن السودانيين منتشرين في الخليج، وهم في ضيافة كاملة لهم، وهي مسؤولية للعرب والمجتمع الدولي، فعندما يقدم مفوض اللاجئين مساعدات مالية من خلال برنامج الغذاء العالمي لابد أن يتنبه أن دول المنطقة تحت ضغط، ولا أقصر ذلك على مصر وجنوب السودان بل على الجميع.

وأوضح: «على العالم الغربي مساعدة هذه الدول ولا يقصر المساعدات على المواطن الأوكراني بسبب الحرب في أوكرانيا، وعلى المجتمع الدولي أن يتنبه أن الشرق الأوسط أصبح يحظى بوجود 30 مليون لاجئ من مواطني الدول العربية الأخرى، وما يحدث ضريبة انهيار الدول وعدم الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية».