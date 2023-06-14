السيسي يستجيب لطلب نزلاء دار مسنين بزيارة النبي: إحنا عايشين ببركتكم
كتب:
أحمد حامد دياب
10:38 ص | الأربعاء 14 يونيو 2023
زيارة الرئيس السيسي لدار المسنين
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار المسنين بقرية «الأبعادية» في محافظة البحيرة، على هامش افتتاحه لمشروعات حياة كريمة بالقرية، حيث رحب بنزلاء الدار وحرص على مصافحتهم قائلًا: «أهلا وسهلا.. السلام عليكم.. منورين الدنيا كلها».
وفي لافتة إنسانية، حرص الرئيس السيسي على الذهاب لأحد المسنين المرضى لمصافحته بنفسه، قائلًا: «خليك مستريح.. اتفضل».
وأجرى الرئيس السيسي حوارًا إنسانيًا مع المسنين قائلًا: «عاملين إيه.. ازيك يا حاجة.. ازي صحتك.. عاملين إيه.. ربنا يخليكم لينا.. انتوا منورين الدنيا كلها وإحنا عايشين ببركتكم».
واختتم الرئيس السيسي قائلًا: «مش عاوزين حاجة تاني»: مضيفًا «متنسوناش بالدعوات الطيبة»، ليرد عليه النزلاء بالدعوات بالصحة والعافية والسلامة.
وسألهم الرئيس السيسي عن مدى راحتهم قائلًا: «مبسوطين هنا.. معقولة الحياة هنا؟، أنا جاي اطمن عليكم».
واختتم الرئيس السيسي «نفسكم في حاجة»، لترد إحدى النزيلات: «لينا عندك طلب.. نفسنا نزور النبي»، ليرد الرئيس على الفور «حاضر».