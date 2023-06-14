السيسي يستجيب لطلب نزلاء دار مسنين بزيارة النبي: إحنا عايشين ببركتكم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار المسنين بقرية «الأبعادية» في محافظة البحيرة، على هامش افتتاحه لمشروعات حياة كريمة بالقرية، حيث رحب بنزلاء الدار وحرص على مصافحتهم قائلًا: «أهلا وسهلا.. السلام عليكم.. منورين الدنيا كلها».

وفي لافتة إنسانية، حرص الرئيس السيسي على الذهاب لأحد المسنين المرضى لمصافحته بنفسه، قائلًا: «خليك مستريح.. اتفضل».

وأجرى الرئيس السيسي حوارًا إنسانيًا مع المسنين قائلًا: «عاملين إيه.. ازيك يا حاجة.. ازي صحتك.. عاملين إيه.. ربنا يخليكم لينا.. انتوا منورين الدنيا كلها وإحنا عايشين ببركتكم».

واختتم الرئيس السيسي قائلًا: «مش عاوزين حاجة تاني»: مضيفًا «متنسوناش بالدعوات الطيبة»، ليرد عليه النزلاء بالدعوات بالصحة والعافية والسلامة.

وسألهم الرئيس السيسي عن مدى راحتهم قائلًا: «مبسوطين هنا.. معقولة الحياة هنا؟، أنا جاي اطمن عليكم».

واختتم الرئيس السيسي «نفسكم في حاجة»، لترد إحدى النزيلات: «لينا عندك طلب.. نفسنا نزور النبي»، ليرد الرئيس على الفور «حاضر».