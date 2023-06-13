مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعمه الكامل لتحقيق آمال وتطلعات شعب العراق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد مدى عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والعراق، وتأكيده لرئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، على وقوف مصر بالكامل قيادة وشعبا، وترحيبها بخطوات العراق لدحر الإرهاب والحفاظ على استقراره، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، منعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الدولة تدرك دور القطاع الخاص في مصر، واليوم سيتم افتتاح منتدى الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال بالبلدين، معربا عن تطلعه لأن يكون المنتدى بداية للشراكة المشتركة للقطاع الخاص بالدولتين في العديد من مشروعات التنمية.