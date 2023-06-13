عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي أنقذ الشعب وحافظ على ثروات مصر

أكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود في هذه المرحلة، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته الصائبة وتحركاته خاصة في شرق المتوسط، التي أدت إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز.

وقال «قريطم»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز: «الرئيس السيسي أنقذ للشعب المصري والذي حافظ على ثروات مصر»، مشيرا إلى أن مشروعات البترول والاكتشافات الجديدة تعود على المواطن وتوفر فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة والدخل القومي.

مصر تمتلك العديد من الثروات

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك الثروات التي يجب حسن استغلالها في ظل توجيهات الرئيس، موضحًا أن المواطن لن يشعر بسرعة بأثار تلك الاكتشافات لكن مع الوقت سيشعر بها، كما أنها مشروعات من أجل مستقبل أبنائنا، مؤكدًا أن هذه التحركات مهمة في ظل تضخم عالمي كبير وظروف عالمية غير مسبوقة.