السيسي لموظفي مجمع الأبعادية في البحيرة: هل المواطن راضٍ عن الخدمات؟

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الخدمات في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث استمع الرئيس إلى شرح عن مجمع الخدمات الذي يضمّ مركزا يقدم خدمات بنظام الشباك الواحد لـ6 جهات، وهي «التضامن الاجتماعي، والشهر العقاري، والبريد المصري، والأحوال المدنية، والوحدة المحلية، والتموين».

ويقدّم المجمع أكثر من 161 خدمة للمواطنين، منها خدمات تؤدى في نفس اليوم، مثل «التوثيق، والتوكيلات، وخدمات البريد، وخدمات صورة طبق الأصل، والإفادات طبقًا لتصريح المحكمة».

وسأل الرئيس السيسي الموظفين: «طمنوني الخدمة أخبارها إيه ومدى رضا المواطنين والناس اللي بتيجي لكم»، فأكد الموظفون أنّ المواطن راضٍ عن طريقة العمل، وأنّ جميع الخدمات مميكنة سواء على الشباك أو المكاتب الخلفية، ما قصر الوقت على المواطنين، موضحين أنّ رخصة البناء على سبيل المثال تصدر في 30 يوما، لكنها تصدر في أقل وقت ممكن، وكذلك رخص المحال العامة.

كما سأل الرئيس السيسي، عن مدى رضا الموظفين أنفسهم عن الآلات والمعدات الموجودة لديهم، وطلب منهم الإجابة صراحة: قائلا «جيت عشان اطمن عليكم وعشان أشكركم على المركز ده والدور اللي بيقوم بيه، واللي هو في النهاية إحنا عاملينه عشان خاطر الناس وانتوا موجودين هنا عشان خدمة الناس وتسهيل مصالحهم، وأنا بطمن على الأمور كلها ولو فيه حاجة قولولي».

وتحدّث أحد الموظفين، قائلا إنّ القرية لديها 124 تابعا و117 ألف نسمة، يعانون، ليرد عليه الرئيس: «أنا عارف دي، بس أنا كنت بتكلم على المركز اللي إحنا عملناه والمعدات الموجودة وتدريب الناس وكل حاجة، وطالما ده متكامل كل اللي إحنا عاوزينه كمركز ومكان وتجهيزه وعناصر موجودة فيه».