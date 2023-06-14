17 معلومة عن محطة تحيا مصر.. أنشئت برأس مال مصري 100%

قدّمت وزارة النقل، 17 معلومة عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، قبل افتتاحها رسميا، وتعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، وتساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.

معلومات عن محطة تحيا مصر

- تم تنفيذ المحطة على رصيف «55 - 62» بميناء الإسكندرية

- تحتوي محطة تحيا مصر على مبني إداري يقع على مساحة 1200 متر.

- المبني الإداري للمحطة يتكون من 4 طوابق.

- يتكون المبنى من قسم التشغيل والعمليات وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم الموارد البشرية وقسم السلامة والصحة المهنية.

- يتم تداول 3 أنواع من البضائع بالمحطة وهي الحاويات والسيارات والبضائع العامة.

- تستخدم محطة تحيا مصر أوناش عملاقة ذات كفاءة عالية.

- تشمل محطة تحيا مصر بوابات دخول وخروج تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف «OCR».

- استمر تنفيذ المحطة لمدة 30 شهرا.

- تسهم المحطة في جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

- تسهم المحطة في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.

- تم إنشاء محطة تحيا مصر برأس مال مصري 100%.

- المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.

- المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.

- المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

- أطوال أرصفة المحطة تقدر بنحو 2450 مترا طوليا.

- أقصى عمق بالمحطة يصل إلى 17.50 متر.

- توفر 4500 فرصة عمل.

تفاصيل تدريبات السلامة والصحة المهنية بالمحطة

وفي سياق متصل، قال المهندس هاني البنا، مدير السلامة والصحة المهنية بالمحطة، إنّ المحطة تطبق المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على جميع العاملين لضمان سلامتهم وصحتهم، موضحا أنّ من أهم أنواع التدريبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التدريب على استخدام المعدات والأدوات بشكل صحيح وذلك لتجنب حدوث أي إصابات.

وأضاف المهندس هاني البنا لـ«الوطن»، أنّ ثاني التدريبات التدريب على إجراءات السلامة، حيث يشمل هذا التدريب تعليم العاملين على الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، من خلال تقديم معلومات حول أهمية استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وكيفية التعامل مع المواد الخطرة، والتدريب على إجراءات الإخلاء حيث يجب على جميع العاملين في محطة الحاويات التدرب على كيفية إجراءات الإخلاء في حالة حدوث أي طارئ، وذلك لتجنب أي خسائر بشرية.

كيفية تقديم الإسعافات الأولية

وجرى التدريب على إجراءات الإسعافات الأولية، حيث يشمل التدريب تعليم العاملين على كيفية تقديم الإسعافات الأولية حال حدوث أي إصابة، وتعليمهم كيفية استخدام مستلزمات الإسعافات الأولية، والتدريب على إجراءات الحفاظ على الصحة، حيث يشمل التدريب تقديم معلومات حول كيفية الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتعليم العاملين على كيفية التعامل مع المواد الخطرة.