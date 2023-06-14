سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: المجتمع المدني يلعب دورا مهما في احترام الآخرين

قال ممثل إحدى منظمات المجتمع المدني بالسويد، ألف ليندر مان، إن هناك الكثير من حملات التشويه والمعلومات الخاطئة، ولابد من التعامل معها بشكل جيد، متابعا أن الحوار لا يجب أن يكون على مستوى الحكومات فقط ولابد أن يمتد إلى المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة.

أهمية أن يكون علاقة للدين بالثقافة

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية، أنه لا بد أن يكون هناك انفتاحا وصراحة، ولابد أن نستمع وننصت ونتحدث، وأن يجرى في هذا المناخ المنفتح، تحفيز كبير ومتفاؤل بهذه المبادرات، ويؤكد أهمية أن يكون علاقة للدين بالثقافة.

ومن جهة أخرى، قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في التعاطف والاحترام والرفق بالآخر، والمشكلة تكمن في استخدام الدين في أغراض أخرى مثل السياسة، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني تخطى هذا الأمر.