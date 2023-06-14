أهالي البحيرة يرحبون بالرئيس السيسي: نبايعك بكل صدق.. أنت قلب الأسد

رحب أهالي قرية «الأبعادية» بمحافظة البحيرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاحه مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

وقال أحد المواطنين: «منور البحيرة كلها ومنور الأبعادية، وده فخر لقرية الأبعادية وسيذكر اسمها في التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واحنا متشكرين على جميع الخدمات» ليردّ الرئيس السيسي عليه متسائلًا «انتوا راضيين فعلًا؟»، ليجيب أحد الأهالي: «نبايعك إلى الآخر، وبكل صدق، احنا معاك يا ريس، واحنا فخورين بيك إنك رفعت جمهورية مصر العربية بين الوطن العربي كله، أنت أسد وبقلب أسد، وقد نصرت هذا البلد».

شباب البحيرة للرئيس: «احنا راضيين.. ومعاك للآخر»

بينما قال أحد الشباب لرئيس الجمهورية: «احنا متشكرين يا ريس، أنت نورتنا وشرفتنا، ونبايع معاليك لحد ما نموت واحنا بالنسبة لنا اتولدنا على إيد حضرتك واحنا اتعمل لينا في جيل الثمانينات اللي مكناش نحلم بيه، واحنا بنشكرك»، وردّ عليه الرئيس السيسي متسائلًا «انتوا راضيين يعني؟»، ليرد الشاب «احنا راضيين ومعاك للآخر»، وتكلم شاب آخر: «الحلم أصبح حقيقة واللي مكناش نحلم بيه مدى الحياة».