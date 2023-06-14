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السيسي يدير حوارا مع أطباء الوحدة الصحية لـ«الأبعادية»: «الخدمات دي علشان الناس»

كتب:

محمد عزالدين
11:03 ص | الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوحدة الصحية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية «الأبعادية» بالبحيرة.

وأدار الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع الأطباء ومسؤولي الوحدة للتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مشروعات «حياة كريمة».

وأشاد الرئيس السيسي بالإجراءات التي جرى اجتيازها في الوحدة موجهًا الشكر للقائمين عليها، موجها حديثه للأطباء: «أنتم عاملين إيه كأطباء وصيادلة؟ مفيش أي مقترحات؟ احنا عاملين الكلام ده علشان خاطر الناس بدل ما يبقى الضغط على المستشفى كله وفيه حاجات في المركز هنا يقوم بيها ولو احتاج المريض يروح للمستشفى نوديه».

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بقلم محمد عزالدين