السيسي يسأل مواطنين في البحيرة: «ازاي الناس تحافظ على الأرض؟»
كتب:
أحمد حامد دياب
11:47 ص | الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس السيسي يتحدث مع مواطني قرية الأبعادية
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا مع المواطنين في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، على هامش افتتاحه مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، سألهم خلاله قائلا: «إزاي الناس تحافظ على الأرض؟».
وأضاف: «المشروعات الصغيرة بالنسبة للبلد كالمفارخ والمزارع، عاوزين سيادتك يبقى فيه تقنين وتنزل من الحد بتاعها المالي للتقنين، معلش يا ريّس»، ليرد عليه الرئيس السيسي ضاحكًا: «معلش ليه».
وتابع المواطن: «طلب بسيط لقرية الأبعادية، يوجد عندنا حظائر المواشي في القرية، ولو حضرتك تدي تصريح للمواطنين بكذا متر يبنوا فيه».