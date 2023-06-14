السيسي يسأل مواطنين في البحيرة: «ازاي الناس تحافظ على الأرض؟»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا مع المواطنين في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، على هامش افتتاحه مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، سألهم خلاله قائلا: «إزاي الناس تحافظ على الأرض؟».

وأضاف: «المشروعات الصغيرة بالنسبة للبلد كالمفارخ والمزارع، عاوزين سيادتك يبقى فيه تقنين وتنزل من الحد بتاعها المالي للتقنين، معلش يا ريّس»، ليرد عليه الرئيس السيسي ضاحكًا: «معلش ليه».

وتابع المواطن: «طلب بسيط لقرية الأبعادية، يوجد عندنا حظائر المواشي في القرية، ولو حضرتك تدي تصريح للمواطنين بكذا متر يبنوا فيه».