موعد عيد الأضحى 2023 في جدة.. اعرف أيام الإجازات للقطاعين العام والخاص

مع اقترا شهر ذي الحجة الذي تستقبل فيه المملكة العربية السعودية، جميع الحجاج من بقاع الأرض لأداء مناسك الحج، بالإضافة الى عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المواطنون في كل مكان، يتساءل البعض منهم عن موعد عيد الأضحى 2023 في جدة.

موعد عيد الأضحى 2023 في جدة

عقب إعلان الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية عن موعد عيد الأضحى 2023، تستعرض «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في جدة، وذلك للاستعداد لاحتفال به.

موعد عيد الأضحى 2023 في جدة.. عدد الإجازات

يحل موعد عيد الأضحى 2023 في جدة، من كل عام في نفس التاريخ الهجري الموافق 10 من شهر ذي الحجة، ليوافق هذا العام يوم الأربعاء 28 يونيو، ويستمر 4 أيام حتى يوم 13 من ذي الحجة، أي يوم السبت 1 يوليو المقبل.

وبعد تحديد موعد عيد الأضحى 2023 في جدة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن عدد أيام عطلة عيد الأضحى والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام للقطاع الخاص، إذ تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 27 يونيو في الـ9 من ذي الحجة، وتستمر حتى السبت 1 يوليو المقبل، أي 13 من ذي الحجة، في حين تستمر إجازة عيد الأضحى للقطاع العام 10 نحو أيام بداية من يوم الجمعة 23 يونيو الموافق 5 من ذي الحجة حتى الثلاثاء 4 يونيو أي 16 من ذي الحجة.