موسم الحج 2023.. 4 نصائح من السعودية للحجاج بشأن الحصول على ماء زمزم

كشف وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بعض النصائح لحجاج بيت الله سواء من المقيمين أو القادمين من الخارج عند الحصول على ماء زمزم، خلال موسم الحج 2023، وذلك عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» نصائح وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج 2023، حجيج بيت الله خلال فترة إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في التقرير التالي:

خلال موسم الحج 2023.. نصائح بخصوص ماء زمزم

ونشرت الوزارة عبر صفحتها تنبيها لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 2023، بشأن ماء زمزم، قائلة: «ماء زمزم.. نشرب منها ونحافظ عليها»، ونصحتهم بالآتي:

- امتنع عن عن سكب الماء على الأرض.

- لا يجب الوضوء في صنابير زمزم.

- التخلص من الأكواب المستعملة في المكان المخصص.

- المحافظة على النظافة.

شراء عبوات زمزم خلال موسم الحج 2023

وطالبت السلطات السعودية حجيج بيت الله، عند شراء ماء زمزم في موسم الحج 2023، بضرورة التوجه إلى الأماكن المعتمدة، مثل مركز خدمة العملاء والحصول عليها من هناك.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية تقوم بإجراءات عالية الدقة بهدف تسهيل وصول الحجاج وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات لهم عبر البرامج المعتمدة من خلال كوادر بشرية مدربة.