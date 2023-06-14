موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض.. الجمعية الفلكية بالسعودية توضح

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك في عدد كبير من الدول حول العالم، يسعى عدد كبير منهم تحديدا في المملكة العربية السعودية لمعرفة موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض عاصمة السعودية، وذلك استعدادا للاحتفال به.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم المواطن بشكل يومي تحديدا للمواطنين المصريين والسعوديين في المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض، حيث سيوافق فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، ويستمر حتى 31 يونيو الموافق 13 من ذي الحجة، إذ يعرف أول يوم بيوم النحر، والأيام الثلاثة الأخرى بأيام التشريق.

ووفقا للصحف السعودية، فمن المقرر أن تستطلع المملكة هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ، يوم الرؤية الموافق 18 يونيو الجاري، الذي يقابله في التاريخ الهجري 29 من شهر ذي القعدة، والتاريخ الميلادي الأحد 18 يونيو 2023، وستحدد موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض.

موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض.. الصلاة

وبعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023 في الرياض، فسيكون موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض، في تمام الساعة 05:46 صباحًا.