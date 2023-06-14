السيسي يشكر متطوعي «حياة كريمة» في قرية الأبعادية: بحبكم جدا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية للمشاركين المتطوعين في مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية، الذين احتشدوا من أجل تحيته والترحيب به، قائلًا: «صباح الخير عليكم جميعًا، سعيد جدًا جدًا وبحبكم جدًا جدًا، كنت عايزكم تشوفوا الناس فرحانة قد إيه باللي عملتوه»، ليرد عليه أحد الشباب: «فرحانين بوجودك وشرف للبحيرة بالكامل»، ورد عليه الرئيس «متشكر».

وأضاف الرئيس السيسي، على هامش افتتاحه مشروعات مبادرة حياة كريمة: «أنتوا قاعدين مع الناس وشايفين وبفضل الله سبحانه وتعالى وبتطوعكم وتواجدكم لكل الشغل اللي بيتعمل وحتى الشباب والشابات اللي أنا مبشوفهومش بقول لهم متشكرين، ومش باسمي أنا بس، بشكركم وبشكر كل شاب وشابة اشتغل هنا وأنا مشفتوش، مش باسمي بس باسم كل مصري ومصرية باللي انتوا عملتوه هنا، وكل المتطوعين بيغيّر حياة الناس وبيسعدها وبالمناسبة مفيش مقابل حد يقدر يديه لحد مقابل قد إنّه يسعدهم».

وتابع الرئيس: «اللي بيتعمل ده في الريف بتاعنا والأماكن اللي كانت صعبة والناس كانت محرومة من حاجات كتير»، وردت إحدى المتطوعات: «ربنا معاك يا ريّس»، ليرد عليها: «معانا بيكم وبدعواتكم الطيبة، بحبكم ومتشكر جدًا»، وهتف الشباب «بنحبك يا ريّس».