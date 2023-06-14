السيسي: كثير من المزارعين باعوا الأرز للقطاع الخاص رغم إعلان الدولة عن سعر معقول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه «خلال الموسم الماضي أثناء تداعيات الأزمة العالمية، وجدنا أن الكثير من أهالينا يمنحون الأرز للقطاع الخاص رغم إعلان الدولة عن سعر معقول»، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تحصل على الأرز ثم تضعه في الدعم التمويني ليصل للناس بسعر مدعم من أجل التخفيف عنهم، والكثير من المزارعين باعوا الحصص الخاصة بهم للقطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده مجمع الخدمات الزراعية بقرية «الأبعادية» بالبحيرة أنَّ «الدولة أعلنت عن أسعار للسلع والمحاصيل بما فيها الأرز والقمح خلال الموسم الماضي، وكدولة نرى ردّ فعل أهالينا حول ذلك الأمر»، مشيرًا إلى: «أنا عارف إن المزارع يهمه مصلحته ويهمه ياخد، وماله مفيهاش حاجة ما هو إحنا واحد».

وتابع أنَّ ما يهمني كدولة هو الحفاظ على حصة التموين التي يتمّ إيصالها للمواطنين بسعر مدعم، ولكن الكثير من المزارعين منحوا حصصهم للقطاع الخاص عند ارتفاع الأسعار، موضحًا «الموضوع ليس سوق حر كامل، احنا مش قادرين نعمل سوق حر كامل ونقول سيبوا الموضوع للعرض والطلب لأن الدولة تقوم بدور مهم».