شاب في قرية الأبعادية للرئيس السيسي: «حياة كريمة غيّرت حياتنا»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الخدمات الزراعية في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، الذي يتم افتتاحه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتحدّث أحد الشباب إلى الرئيس السيسي خلال الجولة، قائلا: «حابب أقولك كلمة واحدة، حياة كريمة مأثرتش بس في الأماكن، لكن أثرت فينا إحنا كشباب جامعات وشباب في سن العشرينيات والثلاثينيات، بقى عندنا طاقة، وقبل كده كنا بنضيعها في حاجات مكناش حاسين إحنا بنعمل إيه، دلوقتي بنضيعها في التطور».

وتابع: «أنا في هندسة بترول، وفي الوقت نفسه بوفر وقت عشان أتطوع في مبادرة حياة كريمة، وفي نفس الوقت أنا الأول على دفعتي خلال 3 سنين».