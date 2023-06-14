جلسة البرلمان اللبناني تفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الـ12

فشلت جلسة البرلمان اللبناني التي عقدت اليوم في انتخاب رئيس جمهورية للمرة الـ12 على التوالي، وقد انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون منذ أكتوبر الماضي، ولكن لم يتمكن البرلمان من اختيار خليفة له حتى الآن، وذلك بحسب وكالة «فرانس برس».

تفاصيل جلسة البرلمان اللبناني

تمت جلسة البرلمان اللبناني بحماس وتوتر شديدين، ولم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية اللازمة للفوز بالرئاسة، حيث لم يحظ سليمان فرنجية، المرشح الذي تدعمه جماعة حزب الله وحلفاؤه، وجهاد أزعور، وزير المالية السابق، بالعدد الكافي من الأصوات للتفوق في هذه الجلسة، وحصل جهاد أزعور على 59 صوتًا من أصل 128 نائبًا في البرلمان، وهو عدد أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى.

وحصل «فرنجية»، فقد حصل على 51 صوتًا في الجولة الأولى، وانتهت الجلسة بانسحاب نواب من حزب الله وحلفائه، مما عرقل الحصول على نصاب الثلثين المطلوب لإجراء جولة ثانية من التصويت، حيث يمكن للمرشح الفائز فيها الفوز بدعم 65 نائبًا.

«أزعور» يعبر عن رغبته في وحدة وطنية

وأعرب جهاد أزعور، البالغ من العمر 57 عامًا، عن رغبته في بناء وحدة وطنية وتنفيذ إصلاحات في وقت يعاني البلد من أعمق أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية، وقد حصل على دعم الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة عائلة جنبلاط، وبعض النواب السنة، وبعد فشل جلسة البرلمان اللبناني اليوم في انتخاب رئيسا للجمهورية، يبقى المشهد السياسي في لبنان متوترًا ومستقلاً عن رئاسة البلاد، ومن المهم أن تجد القوى السياسية اللبنانية حلاً سريعًا وفعالًا لتجاوز هذه الأزمة وتشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة التحديات العديدة التي يواجهها البلد.

يذكر أن منصب الرئاسة في لبنان يخصص لأحد أفراد الطائفة المارونية وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية، ومنذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر الماضي، لم يتمكن البرلمان من اختيار رئيس جديد حتى الآن.