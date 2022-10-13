البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسته الثانية

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسته الثانية، في غضون ذلك، أجّل رئيس البرلمان اللبناني جلسته لانتخاب رئيس جديد حتى الخميس المقبل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

فشل انتخاب رئيس جديد للدولة في لبنان

وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديد إلى 20 أكتوبر الحالي، بعد أن فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للدولة، بعد عدم ظهور فائز واضح خلال تصويت في جلسة أولية يوم 29 سبتمبر.

وجذبت سلسلة عمليات السطو على البنوك التي أجراها مواطنون لبنانيون على أمل استرداد مدخراتهم الخاصة، والتي تم تجميدها على مدى السنوات الثلاث الماضية، اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية في الأسابيع الأخيرة، وألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية الجارية حاليًا في لبنان.