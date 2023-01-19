قناة القاهرة الإخبارية: البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ11 في انتخاب رئيس جديد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ مجلس النواب اللبناني، فشل اليوم للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لـ ميشال عون.

فراغ رئاسي في لبنان

وأوضحت القناة، أنّ مجلس النواب اللبناني عقد جلسة نيابية صباح الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لـ ميشال عون الذي انتهت ولايته في 3 أكتوبر الماضي بعد 6 سنوات قضاها في السلطة.

ويعيش لبنان منذ أكثر من 80 يوما في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 11 جلسة، عقدت بدءا من 29 سبتمبر الماضي وحتى اليوم، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدّر بـ86 صوتا من بين 128 نائبا في المجلس بالجولة الأولى للانتخاب.