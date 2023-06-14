رئيس محكمة الاستئناف: الرئيس السيسي وجه بتعديلات قانونية تحقق العدالة الناجزة

قال المستشار محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف إن أحكام الإعدام معظمها يكون غيابيًا، لان الحكم الغيابي يكون بأقصى عقوبة.

جاء ذلك خلال إجابته على التساؤلات المتعلقة بأحكام الأعدام من الحضور بندوة وزارة الداخلية، والتي عقدت اليوم، تحت عنوان «30 يونيو من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية».

السيسي وجه بتعديلات قانونية للعدالة الناجزة

أكد رئيس محكمة الاستئناف أن الرئيس السيسي وجه بتعديلات قانونية للوصول إلى العدالة الناجزة، وتحديث نظام التقاضي، لافتا إلى أنه تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية، وتم حل مشكلة الحبس الاحتياطي.

تفاصيل ندوة الداخلية اليوم

خصصت الجلسة الأولى من ندوة الداخلية، وفق بيان الوزارة، للنقاش تحت عنوان (جهود مؤسسات الدولة في مواجهة مخططات الإسقاط) وتولى إدارتها الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، وجاء المحور الأول عن الجهود الأمنية في مواجهة مخططات إسقاط الدولة ودور الإعلام الأمني في هذا الشأن، وتحدث خلالها اللواء ناصر محـي الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات.

ويأتي المحور الثاني لمناقشة مخططات التقسيم الخارجية التي استهدفت الدولة ويتحدث خلاله الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، وجرى تخصيص المحور الثالث لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تفكيك الدول من الداخل.