السفير الصيني: مصر حققت إنجازات تنموية عظيمة في عهد الرئيس السيسي

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن مصر حققت إنجازات تنموية عظيمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قد عبّر للرئيس الصيني شي جين بينج، أكثر من مرة، عن حرص مصر على الاستفادة من تجارب الصين في التنمية.

وقال السفير الصيني - في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، خلال فعالية أقيمت للمعلمين والطلاب من قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، بمقر السفارة الصينية - إن مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم العلاقة الدبلوماسية مع جمهورية الصين الجديدة عام 1956، وكانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة الشراكة الاستراتيجية مع الصين عام 1999 منذ عام 2013، لافتا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية.

وأفاد بأن 2022 كان عاما غير عادي للعلاقات الصينية المصرية، إذ التقى خلاله الرئيس شي جين بينج مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرتين، واختار مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانج، مصر مقصدا لزيارته الخارجية الأولى؛ الأمر الذي يعكس مكانة مصر المهمة في الدبلوماسية الصينية، موضحا أن الصين أدرجت مصر ضمن قائمة الدفعة الأولى من الدول التجريبية لاستئناف السياحة للمواطنين الصينيين؛ وقد وصل أول فوج سياحي صيني إلى مصر في يناير الماضي بعد انقطاعه لمدة ثلاث سنوات بسبب الجائحة.

وقال إنه من المتوقع أن تتكثف التبادلات الشعبية بين البلدين، مؤكدا أن الطابع الاستراتيجي والشامل للعلاقات المصرية الصينية ؛ يبرز في ظل التغيرات العميقة والمعقدة للأوضاع الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان سويا على دفع التعاون الجماعي الصيني- العربي والصيني -الإفريقي؛ بما يشكل نموذجا يحتذى به للتعاون بين البلدان النامية.

وذكر السفير الصيني أن الصداقة بين الدول تقوم على أساس الصداقة بين الشعوب، طالما يتوثّق التواصل بين الشباب الصينيين والمصريين؛ يزدهر التعاون بين البلدين.