مستجدات أزمة روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يدعو الرئيس الصيني لزيارة كييف

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، وفي خضم المعارك الدائرة، وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوة إلى نظيره الصيني، شي جين بينج، لزيارة أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: «نحن مستعدون لرؤيته هنا، أريد أن أتحدث معه، لقد تواصلت معه قبل بدء أزمة روسيا وأوكرانيا لكن لم أتحدث معه منذ أكثر من عام»، وذلك في مقابلة خاصة مع وكالة «أسيوشيتيد برس».

روسيا وأوكرانيا

وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، زيارة إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة الصين لبحث تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتعهد الرئيس الروسي ونظيره الصيني بتعزيز العلاقات بين بلديهما، في قمة جمعتهما خلال زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو الأسبوع الماضي، وأكّدا أنَّهما لا يعملان على تأسيس تحالف عسكري، وأن التعاون العسكري بين البلدين يتسم بالشفافية.

وفى وقت سابق، قال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إنَّ العمل التحضيري لتنظيم محادثات مباشرة بين زعيمي أوكرانيا والصين مستمر ولم يصل بعد إلى أي مرحلة نهائية، وفقا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية.

وبشأن تطورات روسيا وأوكرانيا الميدانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوبي منطقة زابوريجيا، وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم، أنَّ إمدادات الكهرباء في المدينة انقطعت نتيجة لذلك.

وأضاف رئيس البلدية المنفي في ميليتوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس العام الماضي، إن عدة انفجارات وقعت في المدينة، وذلك عبر تطبيق «تليجرام».

القوات الأوكرانية قصفت مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا

وقال مسؤولون عينتهم موسكو في المنطقة قولهم، إنَّ القصف الأوكراني أضر بمنظومة إمداد المدينة بالكهرباء، وأدى لقطع التيار عنها وعن قرى مجاورة، وفقًا لما ذكرت وكالة «تاس» للأنباء.

وتقع ميليتوبول على بعد 120 كيلومترًا جنوب شرقي محطة زابوريجيا النووية.

ومن المقرر أنَّ يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المحطة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.