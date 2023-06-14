مدبولي: محطة معالجة الصرف الزراعي في منطقة الحمام ستكون الأكبر عالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تتحرك بقوة في ملف المراكز اللوجستية، ولديها مناطق عدّة مثل الموجودة في دمنهور، لافتا إلى أنّ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أمل الشباب، سواء في ريادة الأعمال أو المشروعات البسيطة، مشيرًا إلى أنّ الدولة قدّمت قروضا بـ4 مليارات جنيه، لتوفير 261 ألف فرصة عمل للشباب.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مجال الزراعة واستصلاح الأراضي في البحيرة، شهد استثمارات تجاوزت 84 مليار جنيه، وأهم مشروع تنفذه الدولة هو مشروع الدلتا الجديدة، الذي تصل مساحته إلى مليوني فدان، والجزء الأكبر منه داخل محافظة البحيرة، والجزء الأكبر من المياة يجمع من محافظة الإسكندرية من مياه الصرف الزراعي، والتي كانت تلقى في بحيرة المنزلة ومصرف الماكس.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة تخطط لمشروع هندسي عملاق للاستفادة من 7.5 مليون متر مكعب مياه كان يتم التخلص منها يوميا، وسيتم تحويلها ضد الجاذبية وضد الانحدار الطبيعي وتحويلهم بمحطات رفع عملاقة لمعالجتها وزراعة أكثر من مليوني فدان.

وأكد مدبولي، أنّ مليوني فدان قد ينتجا 6 ملايين طن قمح مستقبلًا، حال إنتاج الفدان 3 أطنان قمح، مشيرًا إلى أنّ المشروع سيكون له افتتاح رئاسي حال الانتهاء منه، لأنه من أكبر مشروعات الدولة المصرية في تاريخها، حيث يشهد شق ترع في الأراضي الزراعية والصحراوية، وهذه الترع فيها خطوط مدفونة تشمل 10 مواسير عملاقة لنقل المياه، معتبرًا أنّه نهر بذاته من أجل نقل المياة من الأماكن الموجودة فيها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة تنشئ محطات رفع عملاقة، مؤكدًا أنّ محطة معالجة الصرف الزراعي في الحمام ستكون الأكبر عالميًا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.