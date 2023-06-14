مدبولي: المشروعات القومية هدفها تحسين جودة حياة المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظتي البحيرة والإسكندرية ستستمر ليومين، وهي إحدى الزيارات والجولات التي يجريها رئيس الجمهورية في كل ربوع مصر، لمتابعة حجم العمل والإنجاز على أرض مصر: «كل تلك المشروعات هدفها جودة حياة المواطن المصري».

وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَ كل الدولة بجميع مؤسساتها تعمل جاهدة لإنجاح هذا الهدف، لأنه من حق المواطن أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج: «دي كلمة أطلقها الرئيس في 2015، ودي الكلمة اللي كدولة بنشتغل عليها على مدار 8 سنوات في كل مكان في مصر»

وتابع مدبولي: «كل محافظة من البحيرة والإسكندرية كان فيها تحديات كبرى تعوق عملية التنمية وتسببت تلك التحديات في عدم رضاء للمواطن المصري وإحساس عنده بعظم المشاكل والتحديات، وفي الإسكندرية كانت مشكلاتها ولا تزال ارتفاع الكثافات السكانية، لأنها كانت مخنوقة ومعندهاش امتداد لاستيعاب الزيادة السكانية، والإسكندرية مع عدد سكانها الكبير محتاجة مئات الآلاف من فرص العمل على مدار الفترة المقبلة، و47% من سكان المحافظة بيعيشوا في مناطق غير مخططة، دون وجود ظهير عمراني يسمح بالتمدد فباتت المدينة تتمدد رأسيًا، وكان متاح ليها مدينة برج العرب».